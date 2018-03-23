Во Франции сторонник ИГ захватил заложников в супермаркете

Во французской коммуне Треб, расположенной недалеко от города Тулуза, неизвестный, назвавший себя сторонником «Исламского государства» *, захватил заложников в супермаркете.

В настоящее время на место ЧП прибыли три вертолета, а также 50 полицейских. Один из очевидцев заявил, что слышал, как неизвестный прокричал «Аллах акбар».

Точное число заложников пока неизвестно, передает BFMTV.

Кроме того, французские СМИ сообщают, что в это же время неизвестный, передвигаясь на автомобиле, открыл огонь по сотрудникам спецназа во французском Каркассоне.

В результате случившихся один из сотрудников правоохранительных органов поручил ранение.

В свою очередь агентство AFP утверждает, что неизвестный на машине открыл огонь по спецназовцам в коммуне Каркасон. После этого он продолжил свой путь, ворвался с оружием в супермаркет в коммуне Треб и захватил заложников.

Между тем, премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал захват заложников в департаменте Од на юге страны серьёзной ситуацией.

*«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.