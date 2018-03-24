Кому поручить ремонт холодильника?

Продолжительное хранение пищевых продуктов невозможно без холодильника. Однако эта бытовая техника иногда выходит из строя, и в таких ситуациях приходится в срочном порядке решать данную проблему, в особенности в том случае, если холодильник наполнен едой.

Для ремонта этого бытового электроприбора можно воспользоваться услугами частного мастера или обратиться за помощью в сервисный центр. У каждого из данных вариантов есть свои плюсы и минусы.

Нередко частный мастер оказывается не в состоянии оперативно устранить поломку из-за отсутствия у него возможности мгновенно достать нужные запчасти. Если же у него на этот момент времени имеются другие невыполненные заказы, то начало ремонта может быть отложено на неопределенный срок. Однако опытные профессионалы, дорожащие своей репутацией и клиентами, стремятся грамотно распределять свое рабочее время. Если необходимо выполнить ремонт холодильников на дому, то частный мастер может отказаться от оказания услуги по причине отсутствия нужного оборудования, что является существенным недостатком.

Преимущество использования услуг частных мастеров состоит в более доступных ценах по сравнению с сервисными мастерскими. Это обусловлено тем, что частникам нет нужды платить зарплату администратору, уборщице и прочему персоналу, поскольку они работают в одиночку. Кроме того, хороший частный мастер всегда предоставляет скидки определенным категориям населения и дает гарантию на выполненную работу, продолжительность которой зачастую превышает продолжительность гарантии сервисного центра.

Основное преимущество обращения в сервисный центр состоит в оперативности. Там работают высококвалифицированные специалисты, поскольку низкоквалифицированные сотрудники ухудшают имидж мастерской и надолго в ней не задерживаются. Зачастую мастер приезжает из сервисного центра на дом к заказчику через час после звонка, что бывает весьма кстати. С запчастями у сервисных центров нет никаких сложностей, поскольку поставки хорошо налажены. При этом ремонт неисправных холодильников производится при помощи оригинальных комплектующих, а не их аналогов. Стоимость услуг сервисных центров выше, чем у частников, но не намного. Конкуренция в данной сфере достаточно остра, и фирмы, понимающие это, предоставляют клиентам всевозможные скидки. При невозможности произвести ремонт холодильника в домашних условиях у клиента он подлежит доставке в мастерскую, где возможно выполнение ремонта любого уровня сложности.