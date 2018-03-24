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Москва, 26.03.2018

Особенности профессиональной организации переезда

«Expert Online» 2018

Жителям крупных городов нередко приходится решать проблемы, связанные с организацией квартирного, офисного или дачного переезда. Этот процесс отнимает много времени и требует значительных финансовых расходов.

Каждый из перечисленных видов переезда имеет свои особенности:

  • при квартирном переезде необходимо перевезти большое количество домашней утвари и предметов личного пользования;
  • при офисной переезде необходима перевозка офисной мебели, техники и документов;
  • дачный переезд похож на квартирный, но отличается меньшими масштабами.

В настоящее время все большее распространение получает организация переездов под ключ, которая обеспечивает возможности выполнить любой из вышеперечисленных видов переезда с минимальными потерями времени и сил со стороны заказчика. Хозяину квартиры или собственнику офиса нужно лишь выбрать компанию, предоставляющую такие услуги, согласовать с ее менеджером время и стоимость работ, подписать договор и произвести оплату оказанных услуг после завершения переезда.

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Переезд «под ключ» представляет собой комплексную услугу, в состав которой входит целый ряд связанных с данным процессом работ, начиная от подготовки и заканчивая размещением перевезенных вещей на новом месте, в том числе и переезд с грузчиками. В ходе ее выполнения заказчик и исполнитель совершают следующие действия:

  • клиент делает заказ в специализированной фирме;
  • специалист фирмы в ходе визита производит осмотр имущества заказчика, составляет его список и производит оценку его стоимости;
  • сотрудник фирмы составляет список предстоящих работ с учетом особенностей заказа, разбитый на несколько этапов;
  • клиент и сотрудник фирмы согласовывают условия сотрудничества;
  • сотрудник фирмы называет итоговую цену выполнения заказа;
  • с заказчиком подписывается договор страхования принадлежащей ему собственности;
  • фирма, оказывающая услуги по переезду, и клиент подписывают договор;
  • в назначенное заказчиком время на место приезжает бригада грузчиков;
  • принадлежащие клиенту вещи и разобранная мебель пакуются с применением современных материалов;
  • упакованные вещи грузятся в спецтранспорт, приспособленный для транспортировки с обеспечением их максимальной сохранности;
  • собственность заказчика привозится по нужному адресу, распаковывается и размещается на указанных им местах;
  • грузчики собирают упаковку и мусор и выносят их из помещения;
  • клиент осматривает вещи, проверяет их целостность и сохранность, после чего принимает работу.

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Стоимость услуг по переезду определяется несколькими факторами, в число которых входят следующие:

  • вид оказываемых услуг;
  • наличие среди перевозимых вещей предметов крупных габаритов;
  • объем выполняемых работ;
  • планировка дома (может понадобиться применение спецоборудования и инструментов);
  • этажи, на которых расположены старое и новое помещения;
  • число работников, которые нужны для проведения переезда;
  • расстояние между исходным пунктом и пунктом назначения;
  • характеристики используемого автотранспорта;
  • стоимость упаковки;
  • список допуслуг (размещение вещей, уборка помещения и др.).

Стоимость работ по переезду устанавливается оценщиком, который поможет расчитать, к примеру, перевозку мебели на дачу. В случае необходимости она может корректироваться согласно желаниям и с учетом финансовых возможностей клиента. Услуга по переезду «под ключ» имеет ряд очевидных преимуществ. Хозяин квартиры, собственник офиса или дачи получает возможность решения своих проблем наиболее простым и выгодным способом, сэкономив время, денежные средства и силы. Востребованность этой услуги и ее широкое распространение в настоящее время обусловлены именно этими преимуществами.

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