Особенности профессиональной организации переезда

Жителям крупных городов нередко приходится решать проблемы, связанные с организацией квартирного, офисного или дачного переезда. Этот процесс отнимает много времени и требует значительных финансовых расходов.

Каждый из перечисленных видов переезда имеет свои особенности:

при квартирном переезде необходимо перевезти большое количество домашней утвари и предметов личного пользования;

при офисной переезде необходима перевозка офисной мебели, техники и документов;

дачный переезд похож на квартирный, но отличается меньшими масштабами.

В настоящее время все большее распространение получает организация переездов под ключ, которая обеспечивает возможности выполнить любой из вышеперечисленных видов переезда с минимальными потерями времени и сил со стороны заказчика. Хозяину квартиры или собственнику офиса нужно лишь выбрать компанию, предоставляющую такие услуги, согласовать с ее менеджером время и стоимость работ, подписать договор и произвести оплату оказанных услуг после завершения переезда.

Переезд «под ключ» представляет собой комплексную услугу, в состав которой входит целый ряд связанных с данным процессом работ, начиная от подготовки и заканчивая размещением перевезенных вещей на новом месте, в том числе и переезд с грузчиками. В ходе ее выполнения заказчик и исполнитель совершают следующие действия:

клиент делает заказ в специализированной фирме;

специалист фирмы в ходе визита производит осмотр имущества заказчика, составляет его список и производит оценку его стоимости;

сотрудник фирмы составляет список предстоящих работ с учетом особенностей заказа, разбитый на несколько этапов;

клиент и сотрудник фирмы согласовывают условия сотрудничества;

сотрудник фирмы называет итоговую цену выполнения заказа;

с заказчиком подписывается договор страхования принадлежащей ему собственности;

фирма, оказывающая услуги по переезду, и клиент подписывают договор;

в назначенное заказчиком время на место приезжает бригада грузчиков;

принадлежащие клиенту вещи и разобранная мебель пакуются с применением современных материалов;

упакованные вещи грузятся в спецтранспорт, приспособленный для транспортировки с обеспечением их максимальной сохранности;

собственность заказчика привозится по нужному адресу, распаковывается и размещается на указанных им местах;

грузчики собирают упаковку и мусор и выносят их из помещения;

клиент осматривает вещи, проверяет их целостность и сохранность, после чего принимает работу.

Стоимость услуг по переезду определяется несколькими факторами, в число которых входят следующие:

вид оказываемых услуг;

наличие среди перевозимых вещей предметов крупных габаритов;

объем выполняемых работ;

планировка дома (может понадобиться применение спецоборудования и инструментов);

этажи, на которых расположены старое и новое помещения;

число работников, которые нужны для проведения переезда;

расстояние между исходным пунктом и пунктом назначения;

характеристики используемого автотранспорта;

стоимость упаковки;

список допуслуг (размещение вещей, уборка помещения и др.).

Стоимость работ по переезду устанавливается оценщиком, который поможет расчитать, к примеру, перевозку мебели на дачу. В случае необходимости она может корректироваться согласно желаниям и с учетом финансовых возможностей клиента. Услуга по переезду «под ключ» имеет ряд очевидных преимуществ. Хозяин квартиры, собственник офиса или дачи получает возможность решения своих проблем наиболее простым и выгодным способом, сэкономив время, денежные средства и силы. Востребованность этой услуги и ее широкое распространение в настоящее время обусловлены именно этими преимуществами.