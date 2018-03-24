Особенности профессиональной организации переезда

Жителям крупных городов нередко приходится решать проблемы, связанные с организацией квартирного, офисного или дачного переезда. Этот процесс отнимает много времени и требует значительных финансовых расходов.
Каждый из перечисленных видов переезда имеет свои особенности:
- при квартирном переезде необходимо перевезти большое количество домашней утвари и предметов личного пользования;
- при офисной переезде необходима перевозка офисной мебели, техники и документов;
- дачный переезд похож на квартирный, но отличается меньшими масштабами.
В настоящее время все большее распространение получает организация переездов под ключ, которая обеспечивает возможности выполнить любой из вышеперечисленных видов переезда с минимальными потерями времени и сил со стороны заказчика. Хозяину квартиры или собственнику офиса нужно лишь выбрать компанию, предоставляющую такие услуги, согласовать с ее менеджером время и стоимость работ, подписать договор и произвести оплату оказанных услуг после завершения переезда.
Переезд «под ключ» представляет собой комплексную услугу, в состав которой входит целый ряд связанных с данным процессом работ, начиная от подготовки и заканчивая размещением перевезенных вещей на новом месте, в том числе и переезд с грузчиками. В ходе ее выполнения заказчик и исполнитель совершают следующие действия:
- клиент делает заказ в специализированной фирме;
- специалист фирмы в ходе визита производит осмотр имущества заказчика, составляет его список и производит оценку его стоимости;
- сотрудник фирмы составляет список предстоящих работ с учетом особенностей заказа, разбитый на несколько этапов;
- клиент и сотрудник фирмы согласовывают условия сотрудничества;
- сотрудник фирмы называет итоговую цену выполнения заказа;
- с заказчиком подписывается договор страхования принадлежащей ему собственности;
- фирма, оказывающая услуги по переезду, и клиент подписывают договор;
- в назначенное заказчиком время на место приезжает бригада грузчиков;
- принадлежащие клиенту вещи и разобранная мебель пакуются с применением современных материалов;
- упакованные вещи грузятся в спецтранспорт, приспособленный для транспортировки с обеспечением их максимальной сохранности;
- собственность заказчика привозится по нужному адресу, распаковывается и размещается на указанных им местах;
- грузчики собирают упаковку и мусор и выносят их из помещения;
- клиент осматривает вещи, проверяет их целостность и сохранность, после чего принимает работу.
Стоимость услуг по переезду определяется несколькими факторами, в число которых входят следующие:
- вид оказываемых услуг;
- наличие среди перевозимых вещей предметов крупных габаритов;
- объем выполняемых работ;
- планировка дома (может понадобиться применение спецоборудования и инструментов);
- этажи, на которых расположены старое и новое помещения;
- число работников, которые нужны для проведения переезда;
- расстояние между исходным пунктом и пунктом назначения;
- характеристики используемого автотранспорта;
- стоимость упаковки;
- список допуслуг (размещение вещей, уборка помещения и др.).
Стоимость работ по переезду устанавливается оценщиком, который поможет расчитать, к примеру, перевозку мебели на дачу. В случае необходимости она может корректироваться согласно желаниям и с учетом финансовых возможностей клиента. Услуга по переезду «под ключ» имеет ряд очевидных преимуществ. Хозяин квартиры, собственник офиса или дачи получает возможность решения своих проблем наиболее простым и выгодным способом, сэкономив время, денежные средства и силы. Востребованность этой услуги и ее широкое распространение в настоящее время обусловлены именно этими преимуществами.