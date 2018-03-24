Правила выбора батута

Батут представляет собой тренажер для прыжков вверх, имеющий надувную конструкцию или сделанный из полипропилена, туго натянутого на раму. Он используется детьми и взрослыми в развлекательных целях, а также для спортивных тренировок.

В настоящее время на рынке представлено множество разнообразных моделей батутов: для детей, для семейного отдыха, для профессионалов, батут-бассейны и др. Они различаются материалом изготовления, размерами, оснащением и весовой категорией, а выбрать подходящую модель можно в интернет-магазине Гиперспорт. Польза от батута состоит в получении позитивных эмоций, укреплении опорно-двигательного аппарата, повышении тонуса мышц, тренировке вестибулярного аппарата, улучшении кровообращения и обучении владению телом. Прыжки на батутах способствуют сохранению спортивной формы без изнурения организма непосильными нагрузками, как это происходит при занятиях на тренажерах или в спортивных залах. Раньше батуты можно было встретить лишь на цирковых манежах или в парках, а теперь любой желающий имеет возможность купить как большой батут для размещения на улице, так и маленький батут для размещения на придомовом участке возле коттеджа.

Условно все существующие батуты могут быть классифицированы на спортивные (пружинные) http://www.gipersport.ru/catalog/batuty/dlya-vzroslyh/ и надувные. Прыжки на пружинном батуте могут стать эффективной заменой спортивным занятиям. Эластичность применяемого материала в спортивных моделях обеспечивает возможность легко отталкиваться от них ногами, не ощущая при этом сильного ударного воздействия на позвоночник и ноги. Спортивные модели делятся на стационарные и складные. Надувные батуты представляют собой безопасные мягкие конструкции, преимущество которых состоит в наличии возможности легкого хранения в спущенном виде, а недостаток – в достаточно продолжительном надувании. Такие батуты чаще всего приобретают для детей – во время нахождения в них ребенок защищен со всех сторон. Существуют следующие разновидности надувных батутов:

Батут-бассейн. Это простой надувной бассейн, который в летнее время может использоваться для купания, а в зимнее – для игр и прыжков. Кроме того, его можно использовать на водоемах в качестве надувной лодки.

Батут-фигура. Это изделие рассчитано на ролевые игры детей старшего возраста. Оно может иметь сходство с большим животным, сказочным персонажем или пиратским кораблем.

Батут-манеж. Его конструкция имеет сходство с манежем, а оформление может быть выполнено в самых разных стилях, напоминающих таинственный лес, сказочный замок и др.

При выборе батута необходимо учитывать предельно допустимый вес пользователей. Батуты для детей рассчитаны на пятьдесят-семьдесят килограммов, обычные батуты для взрослых – на сто-сто двадцать килограммов, профессиональные изделия – на сто пятьдесят килограммов и более. Батут, предназначенный для одновременного использования несколькими людьми, должен обладать повышенной прочностью. Необходимо уделить повышенное внимание надежности крепежа.

Важнейший элемент батута – защитная сетка http://www.gipersport.ru/catalog/batuty/s-setkoj/. Приобретать изделие без этого элемента нежелательно. Существует две разновидности защитных сеток:

Страховочная. Она препятствует вылету человека за пределы батута. Особо большое значение такая сетка имеет для спортивных моделей.

Каркасная. Она препятствует попаданию детей и животных под батут в процессе его использования.

Эти разновидности сеток можно использовать вместе.

Чаще всего батуты покупают для детей http://www.gipersport.ru/catalog/batuty/detskie/. И даже когда в семье один ребенок, скорее всего, он будет прыгать на батуте вместе с друзьями, соседскими детьми, родственниками. Поэтому площадь батута должна быть максимально возможно большой. Это один из важнейших критериев выбора батута. Минимальный диаметр составляет 2,5 м, оптимальный – более 3 м. Большой батут может свободно использоваться несколькими детьми одновременно. Кроме того, на нем могут прыгать и взрослые. Он отлично подходит для тренировок на свежем воздухе. Желательно выбирать модели спортивных батутов со спрятанными пружинами, которые исключают вероятность попадания туда ногой, что чревато опасным приземлением. Весьма желательно, чтобы на батуте была лестница – она позволяет безопасно подниматься и спускаться с него. При покупке небольшого батута для дома стоит обратить внимание на модели со звукоизолирующим ковриком, который существенно уменьшает уровень шума. Наличие в комплекте спортивных матов, размещаемых по периметру батута, позволяет повысить безопасность его использования.

Большое значение также имеет качество материала, из которого сделана рама и другие металлические элементы. Пружины, рама и все остальные детали каркаса из стали должны быть гальванизированными – это обеспечит их защиту от вредного влияния атмосферных осадков. Для домашних условий подойдут оцинкованные рамы.