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Москва, 26.03.2018

Число жертв пожара в Кемерово достигло 64 человек

«Expert Online» 2018

Число жертв страшного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» достигло 64 человек.

Об этом рассказал журналистам глава МЧС РФ Владимир Пучков. По его словам в настоящее время поисково-спасательная операцию на месте трагедии продолжается.

Кроме того, он уточнил, что есть пропавшие без вести. Однако из число Пучков озвучивать не стал.

В свою очередь в оперативном штабе, который находится на месте ЧП, заявили, что для идентификации большинства погибших потребуется экспертиза ДНК, так как из-за обширных повреждений опознать их традиционным способом практически невозможно, передаёт агентство «Интерфакс».

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. Утром 26 марта в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается.

Новости Кемерово. Пожар в Кемеров. Последние новости: Из торговых центров должно быть больше выходов

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