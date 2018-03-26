Cyprus IT Forum 2018: как открыть успешный IT-бизнес на Кипре

24-25 апреля 2018 года в Лимасcоле (Кипр) пройдет крупное событие в сфере IT – Cyprus IT Forum 2018. Программа мероприятия разработана в первую очередь для руководителей российских IT-компаний и бизнесменов, а также тех, кто думает начать свой бизнес в Европе. В рамках форума ведущие представители IT-индустрии поделятся опытом открытия компаний на Кипре, а специалисты в области государственного регулирования, банковского дела, финансов и права расскажут о возможностях развития бизнеса на острове.

«Благодаря привлекательной налоговой политике в отношении IT-компаний, за последние годы на Кипре сформировалось сильное IT-сообщество – рассказывает организатор Cyprus IT Forum Никита Даниэльс. – и с каждым годом все больше компаний приезжает на остров. В связи с этим уже сейчас ощущаются сложности с доступной недвижимостью, дефицит квалифицированных кадров, недостаточно развитая инфраструктура общеобразовательных учреждений. Вместе с тем Кипр остается одной из наиболее привлекательных европейских стран как с точки зрения бизнеса, так и качества, и стоимости жизни. Наш форум призван стать площадкой, где предприниматели могут обсудить волнующие их вопросы с представителями государственных ведомств, а гости форума смогут из первых рук получить полное представление о Кипре как месте для ведения бизнеса».

Какие нововведения в законодательстве необходимо учитывать при открытии собственного IT-бизнеса на Кипре? Какие шаги предпринять, чтобы решить иммиграционные вопросы быстро и эффективно? Как наиболее успешно взаимодействовать с регуляторами Кипра в сфере e-commerce?

Эти и другие актуальные темы обсудят в рамках Cyprus IT Forum 2018 ведущие эксперты отрасли, представители правительства Кипра, руководители главных государственных регуляторов, топ-менеджеры кипрских банков, а также специалисты по вопросам миграции. Среди них: постоянный секретарь Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма КипраСтелиос Химонас, исполнительный директор в вопросах цифровых технологий и бизнес-преобразований PriceWaterhouseCoopers(Кипр) Керьякос Коккинос, председатель Cyprus Securities and Exchange Commission Деметра Калогеру и др.

Cyprus IT Forum 2018 пройдет 24 и 25 апреля 2018 года в пятизвездочном отеле Amathus Beach Hotel, в городе Лимассол (Кипр). Мероприятие соберет более ста специалистов IT-индустрии из России и стран СНГ.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к руководителю службы клиентской поддержки Cyprus IT 2018 Forum Юлии Черновол Моб. +7 926 566 37 69 yu.chernovol@cyprusitforum.com