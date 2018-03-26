Эксперт оценил пособие для армии США по войне с Россией

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал публикацию пособия, выпущенного в формате комекса, для армии США. В документе, опубликованном Киберинститутом Военной академии США, группировка НАТО проигрывает возможный вариант вооруженного конфликта с Россией.

В пособии описывается конфликт между Москвой и альянсом в Восточной Европе, который разгорается из-за объединения Румынии и Молдавии.



«Это выглядит комично и трагично», - прокомментировал комикс о возможном столкновении НАТО с Россией в 2027 году военный эксперт Алексей Леонков.

«Уровень пособий говорит об уровне военнослужащих, которые сейчас есть в армии США и стран НАТО. Удручает тот факт, что если у нас учения всегда происходят под легендой вероятного и условного противника, то американцы и некоторые страны альянса допускают себе конкретику. То есть указывают на Россию, Китай или КНДР», — цитирует его RT.

По сюжету зарисовок в 2027 году Румыния и Молдавия решают объединиться. Кремль не может этого допустить и начинается полномасштабный вооруженный конфликт, который протекает очень быстро, благодаря возможностям Москвы вести высокотехнологичную войну. Для начала по сюжету Россия начинает кибератаку, которая ликвидирует беспилотные системы альянса, а затем атакует силы НАТО с помощью автономных танков. Заканчивается все захватом консульства армией России в одном из побежденных городов.

Как отмечают создатели комикса, их целью было побудить военных США задуматься о военных конфликтах будущего.

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