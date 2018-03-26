Эстония и Латвия объявили о высылке российских дипломатов

В МИД Латвии объявили послу РФ в Риге о высылке одного российского дипломата, а также одного сотрудника авиакомпании Аэрофлот из страны.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Эстонии передал послу РФ в Таллине о решении выслать из страны военного атташе российского посольства, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в МИД Польше проинформировали российского посла в Варшаве Сергея Андреева о своем решении по вопросу высылки из страны наших дипломатов.

Позже стало известно, что американский Госдеп принял решение выслать из страны 60 российских дипломатов. Для того, чтобы покинуть территорию США им дана ровно неделя.

Все эти действия связаны с надуманными обвинениями в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые выдвинула Великобритании в адрес нашей страны.