Фондовые индексы США выросли на нефтяных данных

После перерыва в два месяца перерыва стоимость фьючерсного контракта на поставку североморской нефти Brent вернулась к уровню $70 за баррель. Высокие цены на нефть помогли российскому фондовому рынку удержаться в зеленой зоне.

Цены на европейский сорт нефти Brent завершили прошлую неделю выше уровня $70 за баррель. В ходе торгов котировки майского контракта достигали $70,3 за баррель, что превышает на 2,1% показатель четверга прошлой недели, сообщает Reuters.

В США нефтяные котировки выросли за неделю на 9,2–10%, достигнув уровня $52–52,5 за баррель. Рывок произошел на новостях из Саудовской Аравии сократить объем экспорта нефти и данных о резком снижении запасов этого сырья.

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