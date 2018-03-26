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Москва, 26.03.2018

Генпрокуратура поручила проверить все торгово-развлекательные центры в России

«Expert Online» 2018

Генеральная прокуратура России в связи с пожаром, который произошёл в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», поручила проверить во всех регионах страны все торгово-развлекательные центры.

Соответствующее распоряжение дал региональным прокурорам первый заместитель главы надзорного ведомства РФ Александр Буксман, передаёт RT со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

Отмечается, что прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона им предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования.

Ранее сообщалось, что по последним данным, число жертв страшного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» достигло 64 человек. Ещё 12 человек госпитализированы, в том числе выпрыгнувший из окна торгового центра одиннадцатилетний мальчик, он в реанимации. Ребёнок остался без родителей. 9 человек находятся в токсикологическом отделении с отравлением угарным газом. 36 человек получили медпомощь на дому.

Президентом РФ Владимиром Путиным даны необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым, сообщается на сайте Кремля. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил, что семьи жертв пожара получат по 1 млн руб.

В связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове со вторника будет объявлен трёхдневный траур.

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