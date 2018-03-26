Выборы спикеров палат парламента Италии, начавшиеся в пятницу 23 марта, обещали быть сложными и долгими. Однако прогнозы политологов не оправдались. «Виноваты» в этом оказались популисты из движения «Пять звезд» и правые из победившей на выборах правоцентристской коалиции, которые поделили очень престижные и важные посты. Нижнюю палату парламента Италии - Палату депутатов возглавит представитель «Пяти звезд» Роберто Фико, а верхнюю – Сенат – Элизабетта Каселлати из партии «Вперед Италия», возглавляемую Сильвио Берлускони.

Правая коалиция в пятницу едва не развалилась после того, «Лига», одна из четырех партий в правоцентристской коалиции, поддержала «Пять звезд» и отвергла Паоло Романи, кандидата, выдвинутого Берлускони. Блок правых удалось сохранить только в результате срочных переговоров. Компромисс между правыми союзниками был достигнут далеко за полночь.

Теперь парламент может приступать к полнокровной работе. Избрание спикеров позволит президенту Италии Серджио Маттарелле начать 3 апреля консультации о создании правительства с лидерами партий, прошедших в парламент. Кстати, в субботу вечером, уже после избрания спикеров, по традиции премьер-министр Паоло Джентилони отправил президенту страны официальное прошение об отставке своей и возглавляемого им правительства. Он, правда, будет временно руководить работой Совета министров до создания нового правительства.

Выборы спикеров стали серьезным ударом для Сильвио Берулскони, который до выборов считался неформальным лидером правой коалиции и доминировал среди итальянских правоцентристов четверть века. Однако его «Вперед Италия» уступила не только «Пяти звездам» и левоцентристской Демократической партии, но и, что стало большой неожиданностью, - Лиге. В результате лидерство в коалиции со всеми вытекающими последствиями перешло к Маттео Сальвини, который возглавляет правых националистов и мечтает о премьерском кресле. К слову, о намерении возглавить Совет министров после выборов неоднократно говорил и лидер популистов Луиджи Ди Майо.

Несмотря на серьезные разногласия Сальвини и Ди Майо сумели поделить главные посты в парламенте. Теоретически вполне возможно, что они точно также договорятся и о разделе министерских портфелей. Хотя все, включая самих Сальвини и Ди Майо, признают, что договориться о создании коалиционного кабинета будет намного труднее.

Большинство политологов несмотря на совместные выборы спикеров продолжают относиться к право-популистскому правительству скептически. Участников этой потенциальной коалиции объединяет лишь евроскептицизм и отрицательное отношение к НАТО, которые, кстати, делают такой Совет министров кошмаром для Еврокомиссии. Разногласий же у них куда больше. У партий, к примеру, разные избиратели: у «Пяти звезд» бедный юг со слабой промышленностью, а у «Лиги» промышленно развитый и зажиточный север. Не удивительно, что у них совершенно разные и экономические программы. К примеру, «Лига» намерена ввести единую ставку подоходного налога, а «Пять звезд» выступают за универсальный базовый доход.

Но и это еще не все препятствия на пути право-популистского правительства. Конституция и избирательная система Италии таковы, что даже союз между Сальвини и Ди Майо еще не означает, что они смогут создать двухпартийное правительство. На Апеннинах президент хоть и выполняет, в основном, представительские функции, но он далеко не свадебный генерал, как во многих других странах. 76-летний Серджио Маттарелла единолично решит после консультаций с партиями, какой из них или каким из них доверить создание дееспособного правительства. Он, к примеру, под предлогом выхода из тупиковой ситуации может настоять на создании правительства с представителями Демократической партии, показавшей на выборах третий и очень слабый для себя результат. Впрочем, такое правительство явно проживет недолго и все закончится внеочередными парламентскими выборами в конце этого или начале следующего года.

Итальянские СМИ пишут, что президент Маттарелла торопиться с созданием Совета министров не намерен и готов дать политикам время для размышлений до июля. Определяющим временным рубежом скорее всего станет осень, когда следует принимать бюджет на 2019 год.

Для окончательного выбора политика, которому будет поручено формирование правительства, может понадобиться не один тур консультаций. Так что итальянцам и всем, кто следит за политической обстановкой на Апеннинах, следует набраться терпения. Если, конечно, Сальвини и Ди Майо не сделают им еще один большой сюрприз.