«Качество и рентабельность»

Председатель совета директоров САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Андрей Зернов о проблемах и о будущем российского страхового рынка, о том, какие страховые компании выживут, а какие вынуждены будут уйти

Рынок страхования обещает в 2018 году показать ровную динамику. Однако на нем продолжают тлеть «мины замедленного действия» — основная из которых, рынок ОСАГО, до сих пор не обезврежена. О том, как она влияет на страховой бизнес, а также о том, как страховая компания должна меняться, чтобы выжить и нарастить свою долю рынка, «Эксперту» рассказал Председатель совета директоров ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Андрей Зернов.

— Андрей Алексеевич, когда, по Вашему мнению, рынок в отношении ОСАГО перейдет «красную черту»?

— По многим регионам нашей страны «красная черта» по ОСАГО уже пройдена — работа страховщиков в таких регионах глубоко убыточна. Это связано со страхованием таких видов транспорта, как такси, грузового транспорта, принадлежащего физическим лицам, общественного транспорта, мотоциклов и т.д. Однако основная проблема не столько в этих сегментах, сколько в колоссальных расходах страховщиков на «нестраховые» выплаты.

— Что это за «нестраховые» выплаты?

— Неустойки и потребительские штрафы по договорам ОСАГО. Именно поэтому мы считаем, что вопрос спасения и стабилизации этого рынка необходимо решать комплексно. Наряду с корректировкой тарифов по регионам и отдельным сегментам рынка необходимо решительно менять судебную практику и принимать активные меры по предотвращению страхового мошенничества.

— Когда-то решение о взыскании со страховщиков потребительских штрафов выглядело адекватным.

— Но ведь сегодня уже давно не существует ранее бытовавшей практики массового отказа в выплате страхового возмещения и занижения суммы страховой выплаты. Нужно понимать, что страховые компании платят убытки не из собственных средств, а из страховых резервов, сформированных за счет страховых взносов, которые уплачивают их же клиенты. Следовательно, суд, присуждая страховщика к большим объемам «нестраховых» выплат (штрафов, неустоек и т.п.), наказывает не только этого страховщика, но и всех законопослушных граждан, проживающих в этом регионе, которые должны будут уплачивать за это этому же страховщику повышенную премию (пока в пределах существующего уже по ОСАГО тарифного коридора). Как результат, в таких регионах страховщики закрывают свои подразделения, а граждане не могут на месте своевременно получить качественную страховую услугу.

— Какие меры нужны?

— Важно судебную практику привести в соответствие с действующими реалиями рынка, чтобы не допускать резкого роста стоимости полиса ОСАГО в таких регионах. Размер всех «нестраховых» выплат нужно сделать соизмеримым с размером уплаченной страховой премии, а не с размером производимой страховой выплаты.

«Красная черта» для всех участников рынка ОСАГО уже очень близко. Когда общий результат от всех операций страховщиков по ОСАГО на всей территории страны станет отрицательным (а по нашим оценкам, это может произойти уже в этом «Качество и рентабельность» Председатель совета директоров САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Андрей Зернов о проблемах и о будущем российского страхового рынка, о том, какие страховые компании выживут, а какие вынуждены будут уйтиРекламагоду), тогда страховщики могут быть вынуждены уйти с этого рынка.

Надежда на Верховный суд

— Готов ли регулятор слышать представителей страхового рынка, которые не первый год говорят о необходимости либерализации тарифов и борьбе с мошенничеством?

— Безусловно, регулятор слышит нас и знает обо всех проблемах страхового рынка. Но ЦБ РФ не обладает правом законодательной инициативы, не может выдавать распоряжения судебной власти, правоохранительным органам и региональным властям, чтобы навести порядок в своей работе в определенных регионах РФ. В перспективе либерализация тарифов неизбежна. Вопрос только в том, чтобы при этом избежать резкого роста тарифов. Но подступиться к этому нельзя, не искоренив мошенничество и не изменив судебную практику. Понятно, что это вопрос времени, а рынок нужно поддержать сегодня. Поэтому я и говорю о проведении комплексных мер, которые откроют путь к либерализации.

— В минувшем году при поддержке ЦБ наконец-то ввели так называемое «натуральное возмещение». И все равно ситуация с т.н. «автоюристами» не улучшилась?

— Каких-либо существенных улучшений в масштабах всей страны в проблеме взыскания со страховщиков больших сумм «нестраховых» выплат, включая завышенные стоимости экспертиз и юридических услуг в пользу посредников, а то и просто мошенников пока, к сожалению, не произошло. По сути, только Верховный Суд может внести в имеющуюся сейчас судебную практику принципиальные коррективы, чтобы выплаты доставались действительно потерпевшим, а стоимость экспертиз, а также размеры присуждаемых штрафов и неустоек стали бы недостаточны для поддержания целого преступного сообщества, кормящегося и благополучно существующего в некоторых регионах.

Нужны клиенты с историей

— «ЭНЕРГОГАРАНТ» последовательно усиливает корпоративное направление бизнеса — так, недавно директором департамента развития корпоративного страхования ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» был назначен Владимир Савицкий. Какие задачи ставятся перед г-ном Савицким, который ответственен за развитие клиентской базы по работе с юридическими и физическими лицами по всем видам страхования?

— Наша компания всегда традиционно ориентировалась, в первую очередь, на корпоративное страхование. До сих пор более половины собираемой нами брутто-премии приходится на страхование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поэтому блок корпоративного страхования в «ЭНЕРГОГАРАНТЕ» всегда был основным. У нас работают специалисты, которые начинали заниматься страхованием различных видов рисков с юридическими лицами еще в 90-е годы, когда мы начинали работу по страхованию электроэнергетики. Мы также за 26 лет работы успешно интегрировали большое количество отличных команд-страховщиков из других страховых компаний, в прошлом году пригласили на работу и команду Савицкого. Для успешной работы компании обязательно привлечение новых квалифицированных специалистов.

В последние годы стало очевидно, что глобальные перспективы развития и выживания на страховом рынке среди универсальных компаний есть только у тех страховщиков, которые сумели максимально диверсифицировать свой страховой портфель не только по различным видам страхования и регионам, но и в части клиентов юридических и физических лиц. Поэтому перед новой командой мы поставили традиционные для нашей компании задачи: развитие клиентской базы и активизация работы в тех сегментах рынка, в которых мы всегда были традиционно сильны — это страхование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, их сотрудников и других клиентов, имеющих понятную и прозрачную страховую историю. Мы всегда уделяли и уделяем сейчас максимум внимания качеству нашего обслуживания клиентов, поэтому перед данным подразделением также стоит задача за счет высокого уровня страхового обслуживания пополнять нашу клиентскую базу не только клиентами-юридическими лицами, но и привлекать на обслуживание в нашу компанию максимально возможное количество клиентов-физических лиц.

В настоящее время рынок страхования «нежизни» практически не растет, поэтому прирост и развитие страховых компаний, работающих в этом сегменте, возможны в основном за счет консолидации страхового портфеля, привлечения профессиональных команд страховщиков и их успешной интеграции в компанию.

— «ЭНЕРГОГАРАНТ» объявил о стратегической цели в доведении доли розничных клиентов до 50% портфеля. Как продвигается работа в этом направлении, на каком этапе вы сейчас находитесь?

— Основная задача страховщика — поддержка своих клиентов, попавших в тяжелую ситуацию, путем выплаты страхового возмещения или проведения ремонта поврежденного в результате страхового случая имущества. Поэтому любая страховая компания, которая ставит перед собой задачу поступательного и долгосрочного развития, при реализации своих стратегических задач не должна допускать никаких потрясений. Мы все помним слова Столыпина: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!». Также и в бизнесе — задача поставлена, мы идем к ее решению, но тактически, в текущей ситуации, когда рынок ОСАГО в ряде регионов переживает серьезный кризис, дабы сохранить устойчивость и стабильность, мы не будем пока форсировать события и увеличивать в своем портфеле долю убыточного бизнеса.

«Собрать и не платить» уже не вариант

— В своих интервью Вы последовательно выступаете за, по сути, революционные изменения на страховом рынке — а именно за то, чтобы система работы СК была основана не на отказах в выплатах страхового возмещения и постоянном урезании убытков, а на оперативной, благожелательной и клиентоориентированной работе со страхователями и пострадавшими. Вы действительно думаете, что отечественный страховой рынок готов к этой модели?

— Никаких революций. На самом деле, на нашем страховом рынке уже большинство ведущих страховщиков работают именно по той модели, о которой я и говорил. Бизнес-модель «собрать побольше премии и не платить убытки» де-факто и так уже практически на настоящий момент вымерла, как и динозавры миллионы лет назад. Посмотрите на реальный уровень жалоб на качество обслуживания среди ведущих страховых компаний РФ: если не брать в расчет проблемы с приобретением полисов ОСАГО в неблагополучных регионах и соответствующие многочисленные судебные дела, организовываемые в этих регионах автоюристами, то жалоб на работу большинства страховщиков практически нет.

Я не открыл для всего нашего рынка ничего нового, я просто констатировал известную всем акционерам и топ-менеджерам страховщиков прописную истину —– выживут на рынке только сильнейшие, только те, кто сумеет организовать наиболее оперативное и качественное обслуживание клиентов, соблюдая при этом необходимую для дальнейшего успешного развития рентабельность своей работы.

Те страховщики, которые этого вовремя не поняли — они или уже ушли с рынка, или же стремительно приближаются к той самой «красной черте».

На правах рекламы.