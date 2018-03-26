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Москва, 26.03.2018

На данный момент известно о 48 погибших при пожаре в Кемерово

«Expert Online» 2018

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове по последним данным погибло 48 человек. За ночь спасателями были обнаружены тела еще 11 посетителей.  Об этом сообщили в оперативном штабе на месте происшествия.

«На месте пожара в районе кинозала обнаружены тела ещё 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек», —передает ТАСС.

Ранее, накануне вечером 25 марта сообщили о гибели 37 человек в результате возгорания в торговом центре .

Спасатели сообщают о сильной загазованности на месте пожара.

Глава МЧС России Владимир Пучков поставил задачу до 18.00 по местному времени (14.00 по московскому)завершить первый этап поисково-спасательных работ на месте пожара.  Он также сообщил, что
пропавшими без вести на данный час остаются 16 человек согласно заявлениям родственников.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово начался в воскресенье вечером. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров. Вскоре произошло обрушение кровли на площади 600 кв. метров.

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