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Москва, 26.03.2018

Основатель «МММ» Мавроди умер в Москве

«Expert Online» 2018

Рано утром 26 марта в Москве скончался основатель акционерного общества «МММ» Сергей Мавроди.

Согласно предварительной информации, он умер в одной из столичных клиник, куда был госпитализирован накануне, передаёт сайт газеты «Московский Комсомолец».

По данным издания, причиной кончины Мавроди мог стать сердечный приступ. Другие подробности пока не сообщаются.

Сергей Пантелеевич Мавроди (11 августа 1955 года в Москве. Советский и российский мошенник, основатель акционерного общества «МММ», которое считается классической и крупнейшей в истории страны финансовой пирамидой по количеству пострадавших (10-15 млн человек) и ущербу (по некоторым оценкам 3 млрд рублей).

В 2003 году был осуждён в России за мошенничество в крупных размерах. В суде потерпевшими было признано 10 454 человека. Согласно исследованиям ВЦИОМ примерно три четверти граждан РФ считают Мавроди «аферистом, жуликом и шарлатаном».

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