Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 26.03.2018

Польша высылает российских дипломатов

«Expert Online» 2018

Во внешнеполитическом ведомстве Польши проинформировали российского посла в Варшаве Сергея Андреева о своем решении по вопросу высылки из страны наших дипломатов.

«Решение принято, - цитирует посла РИА Новости. – Об этом проинформирует польская сторона».

Напомним ещё в 23 марта в ряде СМИ появилась информация, что ряд стран Евросоюза рассматривают вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих послов из России из-за инцидента в британском Солсбери.

Бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим газом «Новичок» 4 марта в британском Солсбери. Лондон сразу обвинил в произошедшем Москву.

21 марта в МИД РФ состоялась встреча диппредставителей из нескольких десятков государств. На встрече российское ведомство предоставило «разъяснение реальной ситуации в так называемом деле Скрипаля».

Ответственность за отравление экс-полковника ГРУ и его дочери представители МИД и Минобороны РФ де-факто возложили на Британию, не исключив при этом возможного участия США.

Новости дня. Информация о полковнике ГРУ Сергее Скрипале: Шпион, который хотел квартиру

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы
      Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы
    3. Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
      Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды