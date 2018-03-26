Польша высылает российских дипломатов

Во внешнеполитическом ведомстве Польши проинформировали российского посла в Варшаве Сергея Андреева о своем решении по вопросу высылки из страны наших дипломатов.

«Решение принято, - цитирует посла РИА Новости. – Об этом проинформирует польская сторона».

Напомним ещё в 23 марта в ряде СМИ появилась информация, что ряд стран Евросоюза рассматривают вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих послов из России из-за инцидента в британском Солсбери.

Бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим газом «Новичок» 4 марта в британском Солсбери. Лондон сразу обвинил в произошедшем Москву.

21 марта в МИД РФ состоялась встреча диппредставителей из нескольких десятков государств. На встрече российское ведомство предоставило «разъяснение реальной ситуации в так называемом деле Скрипаля».

Ответственность за отравление экс-полковника ГРУ и его дочери представители МИД и Минобороны РФ де-факто возложили на Британию, не исключив при этом возможного участия США.

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