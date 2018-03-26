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Москва, 26.03.2018

Российских послов вызвали в МИДы Прибалтики

«Expert Online» 2018

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов вызван в МИД страны к 15:00. Об этом сообщили в российском посольстве этой прибалтийской страны. После визита в консульство дипломат даст пресс-конференцию.

«В 16:00 посол РФ вызван в МИД. По итогам будет готов дать комментарии»,— уточнили в посольстве РФ в Литве.

На тоже время назначены приезды российских послов в МИДы Литвы и Эстонии. Последние отказались дать официальный комментарий информации.

Сегодня российский посол в Польше был также вызван на аудиенцию. Сообщается, что это произошло после того, как польские СМИ задержали российского шпиона.

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