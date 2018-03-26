Причиной страшного пожара в Кемерово мог стать взрыв

Причиной страшного пожара, который произошёл накануне в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», мог стать взрыв.

Согласно информации радиостанции «Говорит Москва», которая ссылается на свои источники в МЧС, на 4 этаже комплекса возможно взорвался механизм, изготавливающий сахарную вату или попкорн.

По словам собеседника радиостанции, всё, что произошло очень похоже на обыкновенное развитие в очень горючей среде.

«Говорили кемеровские ребята, что мог быть взрыв какого-то баллона. Я предполагаю, что взорвался пропан. Соответственно, это либо сахарная вата, либо попкорн, механизмы, которые это изготавливают», – подчеркнул источник в МЧС.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека. Из них 7 ещё находятся под завалами.

Кроме того, 12 человек госпитализированы, в том числе выпрыгнувший из окна ТРЦ 11-летний мальчик, который находится сейчас в реанимации.

Согласно предварительной информации, возгорание в «Зимней вишне» могла вызвать неисправная электропроводка. По данным СМИ, при монтаже здания могли быть допущены нарушения, которые привели к тому, что электросеть не имела высокой защиты от перепадов напряжения.

Рассматриваются и другие версии произошедшего, в частности поджог. Еще один возможный сценарий – неосторожное обращение с огнем. Ранее сообщалось, что кто-то из детей в игровой комнате мог пронести с собой зажигалку и поджёг поролоновые шарики.