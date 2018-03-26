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Москва, 26.03.2018

Пять человек, которых считали пропавшими без вести при пожаре в Кемерово, найдены живыми

«Expert Online» 2018
  • У торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" на проспекте Ленина, где накануне в результате пожара погибли люди
Данил Айкин/ТАСС

У торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" на проспекте Ленина, где накануне в результате пожара погибли люди

Пять человек, которые считались без вести пропавшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», найдены живыми. Как сообщили в районом МВД они покинули ТЦ до возникновения пожара.

В данный момент на месте пожара работают более 250 полицейских, которые охраняют общественный порядок, а также держат оцепление. Сотрудники МВД работают и районе оперативного штаба.

В штабе психологи оказывают помощь родственникам погибших и без вести пропавших граждан. Эксперты-криминалисты из главка МВД работают с сотрудниками СК над идентификацией погибших.

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