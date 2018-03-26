Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 26.03.2018

Российских дипломатов вышлют из 14 стран ЕС

«Expert Online» 2018

Дональд Туск – председатель Европейского совета – объявил, что решение о высылке российских дипломатов на фоне расследования отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в британском Солсбери, приняли уже 14 европейских государств.

Об этом он рассказал на специальной пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, в самое ближайшее время дипломатов РФ из своих стран вышлют: Латвия, Эстония, Литва, Ирландия, Германия, Польша, Чехия, Дания, Нидерланды и некоторые другие, передаёт агентство «Интерфакс».

Кроме того, Туск подчеркнул, что Евросоюз не исключает принятия новых мер в отношении России.

Ранее сообщалось, что в Польше, Латвии, Эстонии уже объявили о высылке российских дипломатов из своих стран. Также стало известно, что аналогичное решение приняли в США. При этом из страны будут высланы сразу 60 российских дипломатов.

Согласно уточнённой информации, такое решение принял не американский Госдеп, а глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента США. Также Трамп распорядился закрыть российское консульство в Сиэттле.

Решение о высылке коснется в том числе «12 сотрудников российской разведки» из российской миссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Принятые меры отражают озабоченность Вашингтона о возрастающей агрессивности действий российских разведслужб», – написал президент США в своём микроблоге в Twitter.

Все эти действия связаны с надуманными обвинениями в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые выдвинула Великобритании в адрес нашей страны.

В свою очередь Мария Захарова – официальный представитель МИД РФ – написала в своём микроблоге в Twitter, что по её мнению, сейчас начнётся «парад суверенитетов» – верноподданнические проявления политической поддержки Лондона странами ЕС.

При этом она предупредила, что после Brexit Британию «ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса», но «оставшиеся в Европейском Союзе страны так и будут связаны круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами».

Между тем в Кремле уже прокомментировали решение ряда стран выслать российских дипломатов, пообещав, что наша страна по данному вопросу будет придерживаться принципа взаимности.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы
      Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы
    3. Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
      Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды