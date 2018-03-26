Российских дипломатов вышлют из 14 стран ЕС

Дональд Туск – председатель Европейского совета – объявил, что решение о высылке российских дипломатов на фоне расследования отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в британском Солсбери, приняли уже 14 европейских государств.

Об этом он рассказал на специальной пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, в самое ближайшее время дипломатов РФ из своих стран вышлют: Латвия, Эстония, Литва, Ирландия, Германия, Польша, Чехия, Дания, Нидерланды и некоторые другие, передаёт агентство «Интерфакс».

Кроме того, Туск подчеркнул, что Евросоюз не исключает принятия новых мер в отношении России.

Ранее сообщалось, что в Польше, Латвии, Эстонии уже объявили о высылке российских дипломатов из своих стран. Также стало известно, что аналогичное решение приняли в США. При этом из страны будут высланы сразу 60 российских дипломатов.

Согласно уточнённой информации, такое решение принял не американский Госдеп, а глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента США. Также Трамп распорядился закрыть российское консульство в Сиэттле.

Решение о высылке коснется в том числе «12 сотрудников российской разведки» из российской миссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Принятые меры отражают озабоченность Вашингтона о возрастающей агрессивности действий российских разведслужб», – написал президент США в своём микроблоге в Twitter.

Все эти действия связаны с надуманными обвинениями в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые выдвинула Великобритании в адрес нашей страны.

В свою очередь Мария Захарова – официальный представитель МИД РФ – написала в своём микроблоге в Twitter, что по её мнению, сейчас начнётся «парад суверенитетов» – верноподданнические проявления политической поддержки Лондона странами ЕС.

При этом она предупредила, что после Brexit Британию «ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса», но «оставшиеся в Европейском Союзе страны так и будут связаны круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами».

Между тем в Кремле уже прокомментировали решение ряда стран выслать российских дипломатов, пообещав, что наша страна по данному вопросу будет придерживаться принципа взаимности.