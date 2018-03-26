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Москва, 26.03.2018

Курс рубля растёт на фоне дорогой нефти и дешевеющего доллара

«Expert Online» 2018

Рубль растёт на торгах 26 марта на фоне дорогой нефти и дешевеющего американского доллара.

Так котировки пары доллар/рубль расчётами «завтра» торговались на отметке 56,87. Таким образом, рубль подорожал на 0,7 %. Объём сделок в этой валютной паре за неполные три часа составил менее 1,1 млрд долл. Расчётами «сегодня» котировки доллара составили - 56,86 руб. Здесь объём сделок составил 0,6 млрд долл.

Пара евро/рубль расчётами «завтра» застыла у отметки 70,58 – здесь рубль набирал 0,2 %.

По данным экспертов, локальным фактором поддержки российской валюты выступает остаточная продажа экспортной выручки под сегодняшнюю уплату НДПИ, но также и к значительному по объёму в текущем месяце налогу на прибыль. При этом сдерживать позитивные факторы может сохранение напряженной внешнеполитической ситуации, связанной с делом Скрипаля, передаёт агентство Reuters.

В свою очередь Михаил Поддубский из Промсвязьбанка считает, что на текущий момент актуальность для пары доллар/рубль представляет диапазон 56,80-57,50. По его мнению, на горизонте нескольких недель при сценарии постепенной стабилизации внешнего фона ожидается постепенное движение пары доллар/рубль в район отметки 56,00.

Напомним, 26 марта заканчивается уплата НДПИ, НДС и акцизов. Причём размер важнейшего для экспортеров налога на добычу полезных ископаемых может превысить отметку 450 млрд руб. Налог на прибыль, расчеты по которому пройдут в 287 марта, оценивается в 400-740 млрд рублей, что напрямую связано с завершением квартала.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуется сейчас на Лондонской бирже с минимальными изменениями у отметки 70,45 долл. за баррель. Поддержкой рынку «чёрного золота» оказывается готовность Саудовской Аравии продлить пакт ОПЕК+ на 2019 год, а также геополитические факторы.

При этом доллар теряет почти 0,5 % к евро, и снижается против ряда сырьевых и развивающихся валют.

Доллар (вместе с другой безопасной валютой - японской иеной) ушел в минус, поскольку инвесторы переключились на покупку подешевевшего риска в надежде на то, что протекционистская политика США будет носить более избирательный характер, чем считалось ранее.

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