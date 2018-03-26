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Москва, 26.03.2018

Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове

«Expert Online» 2018

В СК РФ сообщили о пятом фигуранте дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который произошёл накануне в Кемерове.

По словам представителя ведомства Светланы Петренко, им стал сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при получении сигнала о пожаре. В настоящее время решается вопрос о его задержании в качестве подозреваемого, передаёт ТАСС.

Кроме того, Петренко рассказала, что задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором находился, предположительно, эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Также официальный представитель СК РФ подчеркнула, что выявлены серьезные нарушения как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы.

«Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы», – резюмировала она, добавив, что окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз.

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