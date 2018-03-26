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Москва, 26.03.2018

США объявили о высылке 60 российских дипломатов

«Expert Online» 2018

В связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Госдеп США принял решение о высылке 60 российских дипломатов из страны.

Для того, чтобы покинуть территорию США им дана ровно неделя, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во внешнеполитическом ведомстве Польши проинформировали российского посла в Варшаве Сергея Андреева о своем решении по вопросу высылки из страны наших дипломатов.           

Бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим газом «Новичок» 4 марта в британском Солсбери. Лондон сразу обвинил в произошедшем Москву.

Новости дня. Отравления Скрипаля: Шпион, который хотел квартиру

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