TUMI ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ LATITUDE

Взяв за основу инновации, функциональность и надежность, TUMI представляет Latitude – новую премиальную коллекцию багажа. Являясь самой лёгкой багажной линией TUMI, Latitude бросает вызов недолговечности и традиционному дизайну. Изготовленная из уникального, специально разработанного и проверенного временем материала, спроектированная в современном дизайне, коллекция Latitude стала вершиной слияния формы и функциональности. Уникальная конструкция чемоданов делает их актуальными в любой ситуации, независимо от ландшафта, климата или культурных особенностей. Latitude создана для того, чтобы любая ваша поездка была первоклассной, даже если это кругосветное путешествие нон-стоп.

Выполненная из усиленного баллистического полипропилена (SRPP Ballistic) – одновременно лёгкого и сверхпрочного материала, коллекция Latitude обеспечивает клиентам TUMI уникальное сочетание удобства и стиля. Современный высококлассный дизайн, созданный командой TUMI, стал отличным дополнением к классическим моделям TUMI.

Материал моделей Latitude имеет в своей структуре несколько слоёв, что делает его прочным и гибким. Запатентованный TUMI уникальный баллистический материал на 100% состоит из полипропилена, что позволяет ему достичь беспрецедентной прочности. Материал сплетается в слой ткани, из которого формируется полотно, помещаемое в специальный пресс, где формируются створки Latitude: чем больше слоёв, тем прочнее чемодан. Такой тип многослойных материалов используется при создании спортивного оборудования, предметов личной защиты и в автомобилестроении.

“С каждой новой коллекцией TUMI старается предоставить своим клиентам самое высококлассное исполнение, дизайн и стиль”, - говорит креативный директор TUMI Виктор Санс. “В Latitude мы хотели создать такую коллекцию, которая предлагает самое лучшее с точки зрения эстетики и инновации. Мы учли все, включая оптимизацию веса, функциональность, прочность и конструкцию. Наше вдохновение – это клиенты TUMI по всему миру, и их неповторимые путешествия”.

Коллекция Latitude спроектирована в концепции «easy packing». Все модели имеют внутренние удерживающие ремни, несколько карманов для лучшей организации пространства, вешалку и другие, необходимые в путешествии детали. Внутри чемоданов Latitude находятся усиливающий каркас для обеспечения дополнительной поддержки и жесткости, который также фиксирует внутреннюю подкладку и обеспечивает внешний вид модели. Все чемоданы имеют TSA-замок для беспрепятственного таможенного досмотра, систему TUMI Tracer®, прочные, мягкие верхние и боковые ручки с усиленным пластиковым основанием, а также запатентованную телескопическую ручку X-Brace 45®, изготовленную из лёгкого, но крепкого алюминиевого сплава. Эти нюансы создают внутри корпуса защитную, ударопоглощающую структуру вокруг телескопической ручки, не допуская повреждения её системы, одновременно уменьшая общий вес корпуса.

Новая инженерная колесная система была разработана в соответствии со строгими стандартами TUMI. Внешние двойные легкие колеса спроектированы с внутренней спицей, а благодаря еще и смещенному к низу центру тяжести улучшена маневренность чемоданов. Ещё одна особенность колес заключается в их размещении: они интегрированы в жёсткий корпус для дополнительной защиты и более длительной эксплуатации.

Latitude представлены в различных размерах, от ручной клади до габаритного багажа, включая в себя модели International Carry-On, Worldwide Trip Packing Case, Short Trip Packing Case, Extended Trip Packing Case в чёрном, глубоком синем и серебряном цветах. Стоимость моделей из коллекции Latitude варьируется от 55 490 до 62 990 рублей. Новая коллекция Latitude доступна в бутике TUMI в торговом центре «Афимолл Сити» и в интернет-магазине www.tumi.ru.