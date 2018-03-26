Украина присоединилась к антироссийскому демаршу

Власти Украины присоединились к антироссийскому демаршу, объявив о высылке из страны 13 наших дипломатов.

«В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери Украина в духе солидарности с нашими британскими партнёрами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, что остались», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента «незалежной».

В свою очередь официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что высылаемые дипломаты, якобы являются представителями российских спецслужб.

«В ближайшее время состоится их выдворение с территории Украины», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

По её словам, это «только начало той политики по отношению к России, которая приведёт к её дальнейшей изоляции из-за её пренебрежения к международному праву».

Ранее сообщалось, что причиной страшного пожара, который произошёл накануне в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», мог стать взрыв.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека. Из них 7 ещё находятся под завалами.