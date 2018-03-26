В Британии начали арестовывать российские активы

Гэвин Уильямсон – глава Минобороны Великобритании – заявил, что британские власти намерены предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения.

Об этом руководитель британского военного ведомства рассказал журналистам в ходе своего визита в Таллин.

По его словам, уже сейчас подготовлены ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно начал действовать новый закон, передаёт «Вести. Экономика».

При этом он подчеркнул, что основанная цель такого решения – обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет.

«Для этого предпринимаются необходимые шаги, – отметил Уильямсон. – Правительство в ближайшие недели и месяцы будет работать очень старательно и проследит, чтобы этими проблемами занимались».

Кроме того, министр убеждён, что целью президента России Владимира Путина якобы «является внесение раскола между Великобританией и ее союзниками, но Эстония и многие другие государства показали, что это невозможно».

Между тем он отказался назвать возможные шаги Британии в отношении РФ.

«Об этом должна объявить премьер-министр Тереза Мэй», – резюмировал Уильямсон.

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