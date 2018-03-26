В Литве назвали главные угрозы нацбезопасности

Департамент государственной безопасности Литвы обнародовал сегодня, 26 марта, ежегодный отчет, в который вошли главные угрозы национальной безопасности за 2017 год.

Ведомство полагает, что основную опасность для страны представляет Россия, а конкретней, находящийся рядом Калининград.

«Основная угроза национальной безопасности Литвы исходит из агрессивных намерений и действий России», –говорится в документе, в котором отмечается, что с 5 февраля в Калининградской области дислоцированы ракеты «Искандер».

«Это очень мощные ракеты, из-за которых в случае конфликта будет реальная опасность для войск НАТО», — говорится в отчете, в котором также отмечается, что в страну часто приезжают пропагандисты из России

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