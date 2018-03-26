В МЧС рассказали о количестве погибших в Кемерово

Глава МЧС РФ Владимир Пучков озвучил последнюю информацию о количестве погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово.

По его словам, жертвами этой страшной трагедии стали 64 человека. При этом он опроверг, появившиеся в соцсетях Интернета данные, что при пожаре в ТРЦ якобы погибли сотни человек, передаёт Life.

«Это ложь, – подчеркнул Пучков в ходе селекторного совещания. – Опровергайте это».

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека. Из них 7 ещё находятся под завалами.

Кроме того, 12 человек госпитализированы, в том числе выпрыгнувший из окна торгового центра одиннадцатилетний мальчик, он находится в реанимации. Ещё 9 человек проходят лечения в токсикологическом отделении с отравлением угарным газом. 36 человек получили медицинскую помощь на дому.

Согласно последней информации, задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором находился, предположительно, эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Также стало известно и о пятом подозреваемом. Это сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при получении сигнала о пожаре. В настоящее время решается вопрос о его задержании.

В связи с трагедией в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» на территории области со вторника будет объявлен трёхдневный траур.