В МИД РФ прокомментировали высылку дипломатов из Европы и США

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали решение США, а также 14 страны Европы о высылке наших дипломатов, пообещав дать адекватный ответ.

«Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем», - говорится в заявлении МИД РФ, которое опубликовано на сайте ведомства.

Кроме того, на Смоленской площади подчеркнули, что Россия рассматривает подобный шаг как недружественный, который не отвечает задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта Солсбери.

Также в МИД РФ назвали это решение «провокационным жестом пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации».

Ранее сообщалось, что решение о высылке российских дипломатов принято 14 странами Европы, а также США и Канадой.

Все эти действия связаны с надуманными обвинениями в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые выдвинула Великобритании в адрес нашей страны.