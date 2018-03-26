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Москва, 26.03.2018

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерове

«Expert Online» 2018

К данному часу в больницах находятся 11 пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. О этом сообщает РИА новости со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.

В общей сложности к врачам обратилось более 40 человек. Большинство из них было отпущено домой после оказания амбулаторной или стационарной помощи.

«На сегодня в больницах находятся 11 человек. Самый тяжёлый из них — ребёнок 11 лет, выпрыгнувший во время пожара с четвёртого этажа и получивший тяжёлую сочетанную травму, перелом таза. Его состояние тяжёлое, но с положительной динамикой», — сказала Скворцова. Этот ребенок при пожаре потерял обоих родителей и младшую сестру.

Также в тяжелом состоянии  18-летний молодой человек, который спрыгнул с четвертого этажа.

«Его состояние ближе к средней степени тяжести. Пациент контактный, сам рассказывает о состоянии своего здоровья», — цитирует министра РИА Новости.

Еще девять человек пострадали от угарного газа  и находятся в лёгкой или средней степени тяжести.

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