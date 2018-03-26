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Москва, 26.03.2018

В США просчитывают возможность госпереворота в России

«Expert Online» 2018

Политолог и профессор истории в Принстоне Стивен Коткин рассуждает в своем интервью для The Wall Street Journal о возможных вариантах госпереворота в России.

Эксперт считается «человеком, близким к Демократической партии», что делает его мнение  своеобразной иллюстрацией «существующих в США внутренних течений в контексте обсуждений России», пишет Царьград.

В своем интервью изданию Коткин заявляет, что «господин Путин останется в Кремле столько, сколько ему будет нужно, если не произойдет государственного переворота», сравнивая Путина со Сталиным, который оставался во главе страны вплоть до смерти.

Продолжая свою мысль, Коткин говорит, что «Путин сделал свой режим слишком персонифицированным и узким». Таким образом, «Путин просто не сможет мирно уйти на покой», резюмирует Стивен Коткин.

Напомним, 18 марта в ходе выборов в России Владимир Путин набрал 76%, что стало рекордом в его политической карьере. Также рекордными эти выборы стали по явке избирателей.

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