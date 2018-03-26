Варшава готова сократить закупки российского газа в пользу США

Варшава решила сократить импорт газа из России в пользу поставок из Норвегии и США, заявил посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк.

«Мы хотим покупать природный газ из Норвегии через Прибалтику. Это одно из наших направлений. Второе — импорт сжиженного газа, и его можно покупать у разных поставщиков», - цитирует ТАСС слова дипломата, который отметил, что в настоящее время идет строительство газопровода из Норвегии. Отмечается, что, если Варшаву не устроит цена на СПГ из-за океана, Польша найдет других поставщиков.

Посол подчеркнул, что данный шаг позволит Варшаве не зависеть от поставок газа из РФ.

Напомним, Варшава проводит планомерную политику против реализации трубопровода «Северный поток – 2».

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