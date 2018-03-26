Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 26.03.2018

Варшава готова сократить закупки российского газа в пользу США

«Expert Online» 2018

Варшава решила сократить импорт газа из России в пользу поставок из Норвегии и США, заявил посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк.

«Мы хотим покупать природный газ из Норвегии через Прибалтику. Это одно из наших направлений. Второе — импорт сжиженного газа, и его можно покупать у разных поставщиков»,  - цитирует ТАСС слова дипломата, который отметил, что в настоящее время идет строительство газопровода из Норвегии. Отмечается, что, если  Варшаву не устроит цена на СПГ из-за океана, Польша найдет других поставщиков.

Посол подчеркнул, что данный шаг позволит Варшаве не зависеть от поставок газа из РФ.

Напомним, Варшава проводит планомерную политику против реализации трубопровода «Северный поток – 2».

Поставки газа в Европу. Последние новости: Как Украина оплачивает участие Франции в проекте «Северный поток-2»

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
      Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
    3. Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы
      Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы