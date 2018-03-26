Вашингтон заявил о готовности к торговой войне с Китаем

Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что Америка не испытывает страха перед вероятной торговой войной с Китаем. Противоборство может возникнуть на фоне планов США о повышении ввозных пошлин на импортируемые из КНР товары.

«Мы намерены продолжить дело с пошлинами, мы над этим работаем. Как сказал президент Трамп, мы не боимся торговой войны, хотя она и не является нашей целью», - приводит Интерфакс слова Мнучина, сказанные им в эфире телеканала Fox News.

Министр не исключает, что США и КНР придут к взаимовыгодному соглашению. По его словам это должно быть «приемлемому соглашению, под которым президент поставит свою подпись».

Ранее сообщалось, что Вашингтон направил в Пекин письмо с предложением мер по снижению дефицита американской стороны в торговле с Китаем. В частности, Китаю предлагается увеличить импорт американских автомобилей и полупроводников, а также расширить доступ компаний из США в финансовый сектор КНР.

Также президент Трамп сообщил о намерении поднять ввозные пошлины на китайские товары суммарной стоимостью около $60 млрд.

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