Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 27.03.2018

Чехия проверит возможность производства «Новичка» у себя в стране

«Expert Online» 2018

Президент Чехии Милош Земан дал поручение спецслужбам проверить возможность производства нервно-паралитического вещества «Новичк» в  промышленных или научных учреждениях страны, пишет Коммерсантъ.  Сотрудникам ведомства предстоит выяснить могло ли производится и храниться в стране вещество, которым 4 марта был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Соответствующее распоряжение  президент Земан дал в ходе  встречи с главой Службы безопасности и информации Михалом Коуделкой, которая проходила в Ланском замке.

Поручение дано после заявления официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая сообщала в середине марта, что источник производства нервно-паралитического вещества «Новичок», скорее всего, следует искать в Великобритании, Словакии, Чехии, Швеции. Именно эти страны, начиная с конца 90-х годов, проводят исследования веществ из проекта с таким названием.

Словакия, Чехия и Швеция заявили, что данные обвинения беспочвенны. В этой связи послы России был вызваны в МИД Швеции и Чехии.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы
      Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы
    3. Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
      Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды