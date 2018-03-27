Чехия проверит возможность производства «Новичка» у себя в стране

Президент Чехии Милош Земан дал поручение спецслужбам проверить возможность производства нервно-паралитического вещества «Новичк» в промышленных или научных учреждениях страны, пишет Коммерсантъ. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить могло ли производится и храниться в стране вещество, которым 4 марта был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Соответствующее распоряжение президент Земан дал в ходе встречи с главой Службы безопасности и информации Михалом Коуделкой, которая проходила в Ланском замке.

Поручение дано после заявления официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая сообщала в середине марта, что источник производства нервно-паралитического вещества «Новичок», скорее всего, следует искать в Великобритании, Словакии, Чехии, Швеции. Именно эти страны, начиная с конца 90-х годов, проводят исследования веществ из проекта с таким названием.

Словакия, Чехия и Швеция заявили, что данные обвинения беспочвенны. В этой связи послы России был вызваны в МИД Швеции и Чехии.