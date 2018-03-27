Эксперименты Маска привели к созданию огромной дыры в ионосфере

Запуск ракеты Space X Falcon 9, который в августе прошлого года вывел на околоземную орбиту тайваньский спутник, стал причиной образования 900-километровой дыры в ионосфере, приводит выводы ученых из Национального университета Тайваня издание Tech Times.

В исследовании отмечается, что из-за сравнительно небольшого веса груза ракета была запущена по почти вертикальной траектории вместо изогнутой, которая позволяет легче преодолевать притяжение.

Вот что случилось: примерно через пять минут, достигнув высоты 300 километров, образовались вместо V-образных круговые ударные волны, самые мощные в своем роде за историю космических запусков. В результате появилась дыра в плазме ионосферы диаметром около 900 километров.

Как отмечается в исследовании, дыра сама по себе не самая большая проблема. Подобные вертикальные траектории могут влиять и даже изменять современные GPS- системы, что может повлечь за собой сбои на Земле.