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Москва, 27.03.2018

Эксперименты Маска привели к созданию огромной дыры в ионосфере

«Expert Online» 2018

Запуск ракеты Space X Falcon 9, который в августе прошлого года вывел на околоземную орбиту тайваньский спутник, стал причиной образования 900-километровой дыры в ионосфере, приводит выводы ученых из Национального университета Тайваня издание Tech Times.

В исследовании отмечается, что из-за сравнительно небольшого веса груза ракета была запущена по почти вертикальной траектории вместо изогнутой, которая позволяет легче преодолевать притяжение.

Вот что случилось: примерно через пять минут, достигнув высоты 300 километров, образовались вместо V-образных круговые ударные волны, самые мощные  в своем роде за историю космических запусков. В результате появилась дыра в плазме ионосферы диаметром около 900 километров.

Как отмечается в исследовании, дыра сама по себе не самая большая проблема. Подобные вертикальные траектории могут влиять и даже изменять современные GPS-  системы, что может повлечь за собой сбои на Земле.

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