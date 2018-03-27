Эксперт рассказал, чего добиваются США и ЕС высылкой российских дипломатов

Коллективный Запад стремится «сделать из России страну-изгоя, чтобы с ней никто не вел экономических и вообще никаких дел», поделился мнением политолог Антон Хащенко в программе НТВ «Место встречи».

В первую очередь, борьба западных стран идет за контракты на экспорт вооружений, в которых Россия существенно теснит США в ряде важнейших регионов, таких как Ближний Восток и Индия. Также, давняя мечта США вытеснить России с энергетического рынка Европы, а именно сделать все, что «Северный поток-2» не был построен. По мнению политолога, проект препятствует европейским поставкам СПГ из США.

Эксперт также полагает, что Запад может «подводить Россию к тому, чтобы выкинуть ее» из Совета Безопасности ООН, несмотря на то, что по Уставу ООН это невозможно.