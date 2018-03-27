«Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении газовых контрактов

Российский компания «Газпром» и украинский «Нафтогаз» официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

Процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался ещё на прошлой неделе, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева.

По его словам, российский газовый монополист еще раз уведомил «Нафтогаз», что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

«Апелляция по этому делу будет подана до конца марта», – резюмировал зампред «Газпрома».

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «незалежная» подготовила юридические планы по взысканию средств с «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража по его транзитному спору с «Нафтогазом.

При этом он напомнил, что Украина выиграла кейс по транзиту и 4,6 млрд долларов.

Напомним, в начале марта 2018 года «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Данное решение в компании приняли после вынесения решения Стокгольмского арбитража в пользу украинской стороны.