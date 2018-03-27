Опубликован список погибших и пропавших без вести в кемеровском ТЦ

На сайте администрации города Кемерово опубликован полный список погибших, пропавших без вести и госпитализированных в результате пожара, который случился 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня».

Согласно этим данным, пропавшими без вести числятся 38 человек, 26 из которых дети. Кроме того, опубликован список погибших. Среди них 25 человек личность. которых уже установлена, в том числе 13 детей.

В свою очередь в пресс-службе СК РФ заявили, что в настоящее время следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек. Также отмечается, что с момента пожара обнаружены и доставлены в морг тела 59 человек. Сейчас уже опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения для их захоронения. Подчёркивается, что некоторые тела сильно повреждены огнём.

«Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом следствие считает невозможным публиковать списки погибших до окончания генетических экспертиз.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина рассказал, почему могли быть закрыты двери в кинозалах в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где 25 марта произошёл сильный пожар, жертвами которого стали 64 человека.

По его мнению, одна из возможных причин этого – борьба с безбилетниками.