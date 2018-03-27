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Москва, 27.03.2018

Путин пообещал пройти «по всей цепочке» в поисках виновных в трагедии в Кемерово

«Expert Online» 2018
  • Алексей Дружинин/ТАСС
Президент Владимир Путин во время совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", где накануне погибли люди

Алексей Дружинин/ТАСС

Путин пообещал, что при расследовании трагедии в торговом центре Кемерово «пройдут по всей цепочке» для выявления виновных. Его слова приводит РИА Новости.

«Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — ответил Путин на встрече с родными и близкими погибших в холле морга местной медико-санитарной части.

Также прозвучал вопрос о возможной отставки губернатора области Амана Тулеева. Путин пообещал всестороннего расследования, а также «не назначать» виновных до завершения всех процедур.

«Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Все, кто должен отвечать, все ответят», — пообещал глава государства, который выразил обеспокоенность, что подобных объектов по стране может быть множество.

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