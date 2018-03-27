Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 27.03.2018

Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в ТЦ

«Expert Online» 2018
  • Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и президент России Владимир Путин во время встречи с пострадавшими в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
Алексей Дружинин/ТАСС

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и президент России Владимир Путин во время встречи с пострадавшими в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Президент России Владимир Путин в ходе  визита в Кемерово посетил пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», проходящих лечение в больнице, сообщает РИА Новости.

Глава государства пообщался 18-летним Иваном Заварзиным, который, спасаясь от пожара выпрыгнул с 4 этажа. Молодой человек рассказал, что  в первые минуты никто не поверил в серьезность произошедшего. Посетители подумали, что тревога учебная.

Глава Минздрава Вероника Скворцова, сообщила Владимиру Путину, что отец молодого человека, который также находился в ТЦ в тот момент, жив, а сам Иван идёт на поправку.

Владимир Путин также поговорил с 35-летним Андреем Сергеевым, 21-летним Александром Калачевым и 42-летним Николаем Лобиковым, которые помогали эвакуировать людей из горящего здания.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин возложил цветы у ТЦ «Зимняя вишня».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы
      Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы
    3. Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
      Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды