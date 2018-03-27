Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в ТЦ

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Кемерово посетил пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», проходящих лечение в больнице, сообщает РИА Новости.

Глава государства пообщался 18-летним Иваном Заварзиным, который, спасаясь от пожара выпрыгнул с 4 этажа. Молодой человек рассказал, что в первые минуты никто не поверил в серьезность произошедшего. Посетители подумали, что тревога учебная.

Глава Минздрава Вероника Скворцова, сообщила Владимиру Путину, что отец молодого человека, который также находился в ТЦ в тот момент, жив, а сам Иван идёт на поправку.

Владимир Путин также поговорил с 35-летним Андреем Сергеевым, 21-летним Александром Калачевым и 42-летним Николаем Лобиковым, которые помогали эвакуировать людей из горящего здания.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин возложил цветы у ТЦ «Зимняя вишня».