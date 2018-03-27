Сильнейшими армиями через 12 лет будут обладать лишь пять стран в мире

К 2030 году лишь Россия, США Индия, Франция, и Китай будут обладать самыми мощными вооруженными силами на планете, сообщает военный эксперт Роберт Фарли в интервью The National Interest.

«Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем», — считает автор, который напоминает, что после распада СССР армия России пережила тяжелые времена и смогла возродиться благодаря достойному финансированию. Сегодня российская армия устрашает соседние страны «размерами и выучкой», говорит Фарли.

Главной проблемой российский вооруженных сил эксперт считает совмещение обязательной и контрактной системами службы.

Что касается армии США, то в ее пользу говорит большой опыт боевых операций, включая Ирак и Афганистан, а также внушительный военный бюджет.

В Европе через 12 лет только Франция сможет сохранить мощные вооруженные силы. Также Индия и Китай уже сегодня располагают практически всеми типами вооружений, характеристики которых к 2030 году только улучшатся, уверен Фарли.