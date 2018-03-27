Систему оповещения в кемеровском ТЦ отключили за 15 минут до пожара

Игорь Полозиненко – директор компании «Системный интегратор», который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» – рассказал в суде, что кто-то отключил систему оповещения непосредственно перед пожаром.

По его словам, пожарная сигнализация была отключена вручную.

«Это было сделано примерно за 15 минут до пожара, – цитирует фигуранта уголовного дела агентство «Интерфакс». – Кто и зачем это сделал, я не знаю».

Кроме того, он утверждает, что последняя проверка пожарной системы в ТЦ проходила 20 марта 2018 года, и после этого никаких заявок о неполадках от сотрудников «Зимней вишни» не поступало.

Ранее сообщалось, что другой фигурант этого уголовного дела управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок высказала предположение, что пожар в кемеровском ТЦ мог начаться в результате поджога. При этом она настаивает на том, что двери в кинотеатры никто не закрывал.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека. Кроме того, 12 человек госпитализированы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), по статье 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».