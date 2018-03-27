СК РФ просит арестовать фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТЦ

Следственный комитет России просит об аресте задержанных по делу о гибели людей при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, которое опубликовано на телеграм-канале СК РФ.

Кроме того, отмечается, что в самое ближайшее время всех фигурантов обвиняемых по уголовному делу, возбуждённому после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», доставят в суд.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин, который сегодня прибыл в Кемерово пообещал, что при расследовании трагедии в торговом центре Кемерово «пройдут по всей цепочке» для выявления виновных.

Об этом он заявил на встрече с родными и близкими погибших в холле морга местной медико-санитарной части.