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Москва, 27.03.2018

СК РФ просит арестовать фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТЦ

«Expert Online» 2018

Следственный комитет России просит об аресте задержанных по делу о гибели людей при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, которое опубликовано на телеграм-канале СК РФ.

Кроме того, отмечается, что в самое ближайшее время всех фигурантов обвиняемых по уголовному делу, возбуждённому после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», доставят в суд.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин, который сегодня прибыл в Кемерово пообещал, что при расследовании трагедии в торговом центре Кемерово «пройдут по всей цепочке» для выявления виновных. 

Об этом он заявил на встрече с родными и близкими погибших в холле морга местной медико-санитарной части.

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