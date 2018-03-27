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Москва, 27.03.2018

Учёные назвали способ определения риска преждевременной смерти

«Expert Online» 2018

Учёные Московского физико-технического института (МФТИ) совместно со своими коллегами из других стран создали систему искусственного интеллекта, с помощью которой можно вычислить вероятность преждевременной смерти человека.

По их мнению, искусственный интеллект позволяет оценить биологический возраст людей и вероятность наступления смерти, передаёт Nature.com.

При этом отмечается, что для этого не требуются анализы – достаточно записанных фитнес-трекером данных о движениях человека.

Учёные пришли к выводу, что, учитывая возможности искусственного интеллекта, необходимо создать инструмент, который бы позволил определять состояние человеческого организма, а также следить за ним ещё до каких-либо анализов.

Для этого они «научили нейронную сеть связывать повторяющиеся последовательности движений с данными медицинских историй и показателями анализов».

Кроме того, отмечается, что специалисты использовали данные американских медицинских и социальных служб, следивших с 2003 по 2006 год за здоровьем нескольких десятков тысяч медработников.

В итоге метод на базе искусственного интеллекта позволил определить риски смерти точнее, чем традиционные методы.

В частности, было зафиксировано увеличение вероятности преждевременной смерти на 50% в случае, если человек страдал от диабета. Речь о потере примерно пяти лет жизни. Однако эта вероятность снижалась на 15%, если человек практиковал умеренные физические нагрузки.

Помимо этого, ученые начали разработку мобильного приложения, которое поможет определить биологический возраст и вероятность смерти человека.

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