Управляющая кемеровского ТЦ рассказала, почему мог произойти пожар

Надежда Судденок – управляющая торгового центра «Зимняя вишня» – высказала предположение, что пожар в кемеровском ТЦ мог начаться в результате поджога.

Об этом женщина, которая обвиняется в нарушении требований безопасности при оказании услуг, в ходе судебного заседания.

«Есть версия, я в ней уверена, – цитирует Судденок агентство «Интерфакс». – Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня – вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог».

Кроме того, она считает, что к пожару могут быть причастны подростки «разных национальностей», которые «подозрительно часто посещали» «Зимнюю вишню» и были замечены в хулиганстве.

При этом она подчеркнула, что подростки ходили группами по 7-8 человек. По её словам, охрана ТЦ неоднократно вызывала полицию, есть протоколы».

Обвиняемая также утверждает, что двери кинозалов ТЦ не закрывались.

«У нас есть жалобы на хлопанье дверьми, они не закрывались никогда. Там автоматические магнитные замки, возможно, была неисправность», – резюмировала управляющая торгового центра, которой суд продлил меру пресечения до 72 часов.