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Москва, 27.03.2018

МЧС подготовило поправки к правилам пожарной безопасности

«Expert Online» 2018

МЧС подготовило поправки в правила противопожарной безопасности зданий, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Документ пересмотрели в связи с трагедией, которая произошла в Кемерово 25 марта и унесла жизни 62 человек, среди которых много детей.

Новые дополнения обяжут руководителей организаций проводить  минимум один раз в пять лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц, находящихся снаружи, а лестниц, предназначенных для эвакуации с крыши. Руководители будут обязаны  регулярно проверять «средства спасения с высоты». При эксплуатационных испытаниях необходимо все фиксировать для предоставления комиссии. Кроме того, нужно будет обеспечивать содержание наружных пожарных и эвакуационных лестниц «в исправном состоянии».

В настоящий момент, закон обязывает поддерживать в рабочем состоянии только пожарные лестницы, используемые спасателями.

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