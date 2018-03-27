В Минтруда рассказали, в каких регионах РФ снизилась безработица

В Министерстве труда и социальной защиты (Минтруда) Российской Федерации рассказали, в каких региона нашей страны в период с 14 по 21 марта зафиксировано снижение безработицы.

Согласно материалам ведомства, которые публикует «Газета.Ru», наиболее существенное снижение численности безработных граждан наблюдалось в Тамбовской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Ставропольском, Пермском краях, Республике Крым, Удмуртской Республике и Еврейской автономной области.

При этом рост численности безработных отмечен в республиках Тыва, Дагестан, Кировской и Костромской областях.

В целом с 14 по 21 марта численность безработных граждан РФ снизилась на 2% и составляет 785 тыс. человек.