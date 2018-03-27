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Москва, 27.03.2018

В России 28 марта объявлен днем траура

«Expert Online» 2018

28 марта в России объявлен днем траура по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в  Кемерово. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Завтра по всей России учреждениям рекомендовано приспустить государственные флаги. Телеканалы и учреждения культуры отменят развлекательные мероприятия и передачи.

Также отдельные регионы России уже стали объявлять дни траура в знак солидарности с жителями Кемеровской области.

Сегодня президент России посетил Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада сгоревшего здания в память о погибших.

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