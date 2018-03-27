Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 27.03.2018

Владимир Путин назвал причиной трагедии в Кемерово халатность и разгильдяйство

«Expert Online» 2018

Российский президент  Владимир Путин, который прилетел ночью в Кемерово,  рано утром 27 марта прибыл на место трагедии к торгово-развлекательному центру «Зимняя вишня» в Кемерово. Глава государства возложил розы к  мемориалу, к которому жители города несут мягкие игрушки, цветы и фотографии погибших.

После этого Путин в сопровождении с полномочного представителя  президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», —  прокомментировал позже случившуюся трагедию президент на совещании в Кемерово.

Глава государства дал поручение СК Александру Бастрыкину составить правовую оценку действий должностных лиц, из-за которых случилась трагедия. «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», — сказал Владимир Путин.

Пожар в кемеровском торговом центре  «Зимняя вишня» вспыхнул на верхнем этаже постройки, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Произошла трагедия в воскресенье 25 марта, около 16 00 по московскому времени. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы
      Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы
    3. Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
      Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды