Владимир Путин назвал причиной трагедии в Кемерово халатность и разгильдяйство

Российский президент Владимир Путин, который прилетел ночью в Кемерово, рано утром 27 марта прибыл на место трагедии к торгово-развлекательному центру «Зимняя вишня» в Кемерово. Глава государства возложил розы к мемориалу, к которому жители города несут мягкие игрушки, цветы и фотографии погибших.

После этого Путин в сопровождении с полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — прокомментировал позже случившуюся трагедию президент на совещании в Кемерово.

Глава государства дал поручение СК Александру Бастрыкину составить правовую оценку действий должностных лиц, из-за которых случилась трагедия. «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», — сказал Владимир Путин.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул на верхнем этаже постройки, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Произошла трагедия в воскресенье 25 марта, около 16 00 по московскому времени. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.