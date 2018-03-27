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Москва, 27.03.2018

Власти Германии приняли важное решение по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток-2».

Разрешительное уведомление на строительство проекта в исключительной экономической зоне в Балтийском море выдано BSH 27 марта, передаёт RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом отмечается, что в ведомстве не видят помех для удовлетворения запроса о прокладке «Северного потока-2» по морскому дну на отрезке протяжённостью 31 км.

Напомним, ещё в январе 2018 года Германия разрешила строительство газопровода в территориальных водах.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что «Северный поток -2» не несёт угроз для её страны.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин рассказал, является ли «Северный поток-2» альтернативой транзиту газа через Украину. По его мнению, данный проекта, безусловно, без всяких сомнений, абсолютно деполитизирован. Поэтому ни о какой альтернативе речи быть не может.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км. По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2» приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.

Позицию США поддерживают Польша и Украина, которые опасаются лишиться своих транзитных платежей за поставку российского газа в Западную Европу.

С другой стороны, газопровод активно поддерживается Германией, Францией и Австрией, которые хотели бы избавиться от ненужных трат на платежи странам-транзитёрам и тем самым получить доступ к более дешёвым энергоносителям, за счёт этого простимулировав рост ВВП своих стран.

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