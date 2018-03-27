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Политика
Москва, 27.03.2018

Шпионские игры

«Expert Online» 2018
  • Высланные Великобританией российские дипломаты покидают посольство в Лондоне
AP/TASS

Высланные Великобританией российские дипломаты покидают посольство в Лондоне

Запад явно перегнул палку в желании, с одной стороны, наказать «строптивую» Россию, а с другой, показать единство рядов. Дело доходит до курьезов. Отдельные страны, руководство которых сохранило хоть какие-то приличия, не скрывают, что и рады бы выслать российских шпионов, действующих под прикрытием дипломатических паспортов, но не могут их найти.

Пока все ждали торговые войны, Запад развязал дипломатическую войну. Причем, не с Китаем, а с Россией, которую по-прежнему голословно обвиняют в отравлении в английском городке Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 

Если принять количество российских дипломатов, которым указано на дверь, за критерий участия той или иной страны в дипломатической войне Запада с Россией, то очевидно, кто является ее главным организатором. Это, конечно же, Соединенные Штаты, выславшие… 60 российских дипломатов, т.е. почти в три раза больше «пострадавших» от коварных русских британцев. При этом Вашингтон еще и закрыл российское консульство в Сиэтле.

На третьем месте с учетом Великобритании стоит, конечно же, Украина, еще накануне заявлявшая устами первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, что Киев не будет присоединяться к «союзникам». Уже на следующий день руководство Украины передумало и объявило о высылке 13 дипломатов из России.

Остальные союзники Вашингтона и Лондона решились на чисто символическую поддержку, хотя от этого она, конечно, поддержкой быть не перестала. По четыре российских дипломата выслали ФРГ, Польша, Франция и Канада. Остальные западные и примкнувшие им иные страны выслали от трех до одного. Среди них и европейские государства, поддерживавшие в общем неплохие отношения с Москвой: Италия, Венгрия, Финляндия, Чехия.

Вне всяких сомнений неприсоединившиеся (пока) к Вашингтону и Лондону европейские страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Греция, Ирландия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словакия и Словения подвергнутся мощному давлению. Можно без особого риска ошибиться говорить, что кто-то из них дрогнет и под грузом «неопровержимых доказательств» вины Москвы присоединится к дипломатическим санкциям. Труднее всего это будет сделать Вене и Афинам, которые через своих лидеров: Себастьяна Курца и Алексиса Ципраса соответственно публично заявляли, что высылать российских дипломатов не намерены. Пойдя на попятный, Курц и Ципрас поставят себя в сложное положение и потеряют лицо. С другой стороны, ни для кого не секрет, как умеет давить на строптивых союзников Белый дом.

То, что большинство стран высылают одного-двух дипломатов, говорит или о том, что они не верят Терезе Мэй и Борису Джонсону, которые считают достаточным доказательством вины отсутствие «альтернативных объяснений», или о том, что в российских посольствах в этих странах просто нет шпионов.

В этом отношении обращает на себя внимание позиция Новой Зеландии, которая вместе с Австралией всегда поддерживает коллективные мероприятия Запада против «противников западной демократии». Новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн и министр иностранных дел Уинстон Петерс осудили покушение на Скрипалей и заявили, что обязательно выслали бы российских шпионов с дипломатическими паспортами, если бы такие в Новой Зеландии были.

«Другие страны объявили о высылке российских разведчиков,- сказала Джасинда Ардерн,- но наши специалисты уверены, что в Новой Зеландии шпионов среди российских дипломатов нет. Если бы они были, мы бы уже предприняли необходимые меры».

Премьер Новой Зеландии также добавила, что найдет способ, как поддержать союзников в дипломатической войне с Россией.

 

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